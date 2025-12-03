FIFA napravila voditeljski “tim snova” za žrijeb Svjetskog prvenstva: Ovo će vrijediti gledati

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je danas objavila imena osoba koje će voditi svečanu ceremoniju žrijebanja grupa za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Žrijeb će biti održan u John F. Kennedy Centeru u Washingtonu 5. decembra u 18:00 sati po srednjevropskom računanju vremena, a FIFA se potrudila da sama ceremonija protekne u glamuru.

Tako je danas objavljeno da će program voditi čuveni njemački supermodel Heidi Klum, a društvo će joj praviti američki glumci Kevin Hart i Danny Ramirez.

Za Klum će ovo biti drugi put da je voditeljica žrijeba za jedno Svjetsko prvenstvo. Ona je bila zaštitno lice SP-a u njenoj domovini prije 20 godina kada je vodila program žrijeba za Mundijal 2006. godine.

FIFA se potrudila i da muzički program tokom žrijeba bude spektakularan.

Tako će uživo nastupiti Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger i Robbie Williams, a otkriveno je i da će po završetku žrijebanja nastupiti Village People koji će otpjevati svoj najveći hit “Y.M.C.A.”.

Podsjetimo, u žrijebu za Svjetsko prvenstvo učestvovat će i Bosna i Hercegovina koja će biti dio listića na kojem će pisati “Pobjednik evropskog baraža 1” zajedno sa selekcijama Italije, Velsa i Sjeverne Irske.

Facebook komentari