Otvoren testament Saše Popovića: Šta je Suzana uradila sa 280 stanova i ostalom imovinom

Saša Popović je tokom života vrijedno sticao imovinu, ulažući u nekretnine i automobile.

Nakon njegove smrti, nasljednica brojnih nekretnina i imovine postala je pjevačica Suzana Jovanović. U testamentu su joj pripali vila na Bežanijskoj kosi, čak 280 stanova i 48 lokala, dva apartmana u Opatiji, te nekoliko luksuznih automobila.

Suzana je više puta isticala da joj je Popović potpuno promijenio život i omogućio da živi bajkovito, posebno u odnosu na skromno djetinjstvo provedeno u selu Ralja kod Smedereva.

Poznato je da je Popović ulagao značajna sredstva u luksuzne stvari, među kojima su skupocijeni automobili i jahta. Bio je strastveni ljubitelj luksuza, a mediji su pisali da je posjedovao impresivan vozni park, uključujući BMW i8 vrijedan 150.000 evra, dva “Mercedes” džipa i praktični “Smart” za vožnju po gradu.

Osim automobila, Popović je bio vlasnik jahte usidrene na hrvatskom primorju. Na njeno održavanje trošio je velike svote novca, a u jednom intervjuu je rekao:

– Ne žalim novac na takve stvari, volim da imam skupe i dobre automobile. A jahtu znam da vozim i iz tog razloga sam je i pazario.

Suzana Jovanović nakon Sašine smrti prodala je dva luks apartmana u Opatiji, a razmatra i prodaju jahte, otkrio je njihov kum Dejan Ćirković Ćira.

Vila na Bežaniji

Sašina vila na Bežanijskoj kosi odiše prostranošću i luksuzom. Dnevna soba uređena je skupocijenim namještajem, klavirom, šankom i brojnim umjetninama i porodičnim fotografijama.

Stan u Opatiji

Popović je posjedovao i luksuznu vilu u Opatiji, plaćenu 300.000 evra, gdje je uživao u odmoru sa porodicom i prijateljima. Stan od oko 100 kvadrata kupljen je brzo, po preporuci prijatelja, a dogovor je postignut bez oklijevanja.

Suzana je o odluci da proda apartmane rekla:

– Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Deca uopšte nisu voljela da odlaze tamo. Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra nije voljela Opatiju. Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam vidjela da mu je lijepo. Onda smo donijeli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati.

Prodaja Granda

Zvaničnih podataka o zaradi Popovića od prodaje Granda nema, ali se u medijima spekulisalo da su 2014. godine Saša i Lepa Brena prodali 51% udjela u kompaniji „Grand“ za 15 miliona evra. Prema informacijama iz medija, Sašina ukupna zarada u posljednjih nekoliko godina, uključujući 7,5 miliona evra od prodaje kompanije, iznosila je oko 10,5 miliona evra.

