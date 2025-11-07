Breskvica progovorila o Eurosongu i otkrila sa kim bi snimila duet

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica otkrila je da li bi se ponovo prijavila za Eurosong, ali i gest koji kolege nikako ne može zaboraviti.

Breskvica je bila odlučna kada je riječ o predstavljanju Srbije na Evrosongu, a sve je iznenadilo njeno priznanje o tome sa kim bi voljela da snimi duet.

Na direktno pitanje da li bi se ponovo prijavila na konkurs na Eurosong, Breskvica je jasno odgovorila: “Ne, ne želim.”

Pjevačica je nedavno prisustvovala događaju na kojem je pjevao Vlado Georgiev, koji joj je pružio javnu podršku u vrijeme Eurosonga, dok je trajala oštra polemika o izboru srbijanskog predstavnika.

– Nismo se sreli, ja sam ga slušala dok je pjevao, dobila sam mikrofon nakratko da otpjevam nešto sa Generacijom Z, tako da je bilo baš zanimljivo i prelijepo. Oduvijek sam željela da idem na njegov koncert, tako da je ovo bila savršena prilika. Ko zna, možda u decembru. Pristala bih da budem njegov gost kada bi me pozvao. Ne znam koju bih pjesmu otpjevala, morala bih da sjednem s njim da probamo i zajedno odlučimo – rekla je Breskvica s osmijehom.

Pjevačica je zatim iznenadila priznanjem sa kim bi voljela snimiti duetsku pjesmu.

– Iskreno, Galija. To bi bila neka balada, da vuče više na njihov fazon. Mnogo volim da slušam Galiju – istakla je ona.

Breskvica je otkrila i u kojoj je fazi njen novi album:

– Imam četiri gotove pjesme. Biće ih pet ili šest, tako da smo pri kraju sa pjesmama, sada treba da se snime, da se snime spotovi, ima još dosta posla. Mrzim da snimam spotove, to mi je najveća kazna. To mi je mnogo naporno, baš ne volim, ali moram – dodala je Breskvica uz osmijeh.

Facebook komentari