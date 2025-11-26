Showbiz

Kajli Džener provokativnim izdanjem oduzela dah milionima pratitelja

Objavljeno prije 1 sat

Objave su nastale u luksuznom ambijentu njezinog doma u Los Angelesu

Rijaliti zvijezda i poduzetnica podijelila je fotografije sa svog vikend odmora, pokazujući kako izgleda njen idealan završetak sedmice.

Na nizu fotografija pozira u minijaturnom metalik srebrnom bikiniju koji ističe njezinu figuru. Uz objave je jednostavno napisala: “Bila je to prilično savršena nedjelja…”. Jedna od fotografija, snimljena ispod tuša, posebno je zaintrigirala njezine pratitelje.

Objave su nastale u luksuznom ambijentu njezinog doma u Los Anđelesu, gdje je iskoristila sunčane dane za odmor i punjenje baterija.

Kajli je nedavno proslavila desetu godišnjicu brenda “Kylie Cosmetics” i priprema se za nove karijerne iskorake, uključujući film “The Moment”. Ovom objavom dodatno je potvrdila svoj status kraljice Instagrama.


