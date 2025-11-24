Dua Lipa izazvala lavinu komentara: “Dajte joj brazilsko državljanstvo”

Pjevačica je tako uoči nastupa u Farmasi Areni u Rio de Žaneiru, u okviru turneje “Radical Optimism” iskoristila slobodne trenutke za uživanje u prirodnim ljepotama Brazila.

Lipa je na zvaničnom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija koje prikazuju kako se opuštala na ležaljkama uz bazen, plaži, a iskoristila je priliku i da se jet-skijem vozi morem.

Također je u društvu prijatelja obilazila lokalne restorane i znamenitosti Rio de Janeira, a iskoristila je priliku i da posjeti fudbalsku utakmicu.

Svojim fotografijama je oduševila fanove koji su ostavili hiljade komentara na njenim objavama na Instagramu, a koliko je voljena u Brazilu najbolje pokazuje i jedan od komentara sa najvećim brojem lajkova a koji glasi: “Dajte joj brazilsko državljanstvo”.

