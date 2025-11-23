Džordž Kluni otkrio koji film smatra najvećim neuspjehom: Nisam bio dobar u njemu

Američki glumac Džordž Kluni (George Clooney) iza sebe ima brojne filmske hitove – od franšize “Oceanovih” do “Laku noć i sretno”, kao i njegove upečatljive uloge u seriji “Hitna služba”. Često se govori da Kluni ne može pogriješiti.

Ipak, glumac se s tim ne slaže. Film “Batman i Robin” Kluni smatra svojim najvećim neuspjehom.

Riječ je o filmu iz 1997. godine koji nije dobro prošao kod kritičara te i danas ima ocjenu od svega 11 posto na Rotten Tomatoesu, a imao je čak 11 nominacija za Zlatnu malinu, nagradu za najgora filmska ostvarenja.

Tokom nedavnog predstavljanja svog novog filma “Jay Kelly”, Kluni je za priznao kako je taj film iz 90-ih bio lekcija iz koje je najviše naučio u životu.

Džordž Kluni otkrio zašto se nikad nije posvađao sa suprugom Amal

– Batman i Robin! Mnogo sam naučio iz tog filma – rekao je 64-godišnji Clooney i dodao: „Ne učite iz uspjeha – učite iz neuspjeha, a tek s vremenom shvatite koliko je to korisno.“

– Nisam bio dobar u njemu, nije bio dobar film – rekao je Kluni za “The Hollywood Reporter”.

– Ono što sam naučio iz tog neuspjeha jeste da sam morao ponovo naučiti kako radim. Više nisam bio samo glumac koji dobiva ulogu – bio sam odgovoran i za sam film.

Facebook komentari