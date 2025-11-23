Showbiz

Slavna manekenka se skinula: Pokazala kako izgleda sa 60 godina

Objavljeno prije 1 sat

U opisu objave napisala je da joj se nerijetko ne da oblačiti i da joj to izgleda kao obaveza

Proslavljena manekenka Paulina Poriškova, koja je osamdesetih godina bila jedna od najvećih zvijezda modne scene, i danas privlači veliku pažnju. I u šestoj deceniji života uspijeva parirati mnogo mlađim manekenkama, a svojim izgledom često oduševljava pratitelje.

Nedavno se vjerila, čime je još jednom poručila da za ljubav nikada nije kasno. Ovog puta iznenadila je video-snimkom u kojem se najprije pojavljuje u kućnom ogrtaču, a zatim ga skida i pokazuje zavidnu liniju u donjem vešu.

U opisu objave napisala je da joj se nerijetko ne da oblačiti i da joj to izgleda kao obaveza, te da jutra uglavnom provodi za računarom pišući. Poručila je da je važno prigrliti svoje nesavršenosti jer nas upravo one čine originalnim, dodavši: “Ovako izgleda 60.”

Kao i ranije, i ova objava izazvala je veliki broj pozitivnih reakcija. Pratitelji su je hvalili zbog prirodnog izgleda bez filtera i samouvjerenosti koju pokazuje u sedmoj deceniji života.


