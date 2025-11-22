Aca Lukas priveden u Sjevernoj Makedoniji: Nastupao bez dozvole

Aca Lukas sinoć je uhapšen u Sjevernoj Makedoniji jer je nastupao bez dozvole.

O ovom slučaju se zvanično oglasila i makedonska policija.

– Dana 22.11. 2025. u 00:10 sati policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. (57) iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci odjeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove “Jug” zajedno sa državnim tržišnim inspektoratom inspekcijom rada i upravom za Javne prihode, prilikom izvršene kontrole u ugostiteljskom objektu u Kavadarcima u kojem je on nastupao, utvrđeno je da je nastupao bez potrebne dozvole. Za učinjeni prekršaj protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjiv po članu 217 stav 1 tačka 2 zakona o strancima. Policija ga je sprovela u Osnovni sud Kavadarci u skraćenom postupku gdje mu je izrečena novčana kazna – stoji u saopćenju.

