Opet mami muške uzdahe: Una Čolić u nikad vrelijem izdanju

Kćerka Zdravka Čolića ponovo privlači pažnju na društvenim mrežama svojim provokativnim stilom i smjelim fotografijama, izazivajući podijeljena mišljenja među pratiocima.

Una Čolić, koja je jučer sa porodicom proslavila Aranđelovdan, ponovo je dospjela u centar pažnje. Na najnovijim fotografijama, koje je objavila na svom profilu, pozira vrlo smjelo i samouvjereno, pokazujući svoj prepoznatljiv, provokativni stil.

Njeni pratioci redovno komentiraju ovakve objave – dok jedni hvale njenu slobodu, samopouzdanje i hrabrost da iskaže svoj stil, drugi smatraju da ponekad pretjeruje. Bez obzira na različita mišljenja, jasno je da Una zna kako da privuče pažnju i održi interesovanje publike, a njeni profili svakodnevno bilježe sve veći broj pregleda i komentara.

Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su isticali da Una izgleda bolje nego ikad te da zna kako da naglasi svoje adute.



Iako je dugo vješto skrivala svoj emotivni život, nedavno je odlučila da svojim pratiocima otkrije i dio intime, pa je objavila zajedničku fotografiju s partnerom, što je dodatno povećalo interesovanje javnosti.

Atraktivna Čolina kćerka odlučila je povesti više računa o ishrani pred početak ljeta. Iako ne broji kalorije, drži se jednog pravila – njena ishrana temelji se na povećanom unosu proteina i vlakana, dok nastoji izbjegavati ugljikohidrate.

Iako je riječ o jednom od najefikasnijih načina da se izgube kilogrami i smanji višak na stomaku, Una se tog režima ne pridržava u potpunosti, već sebi s vremena na vrijeme dozvoli omiljene poslastice.

