Nina Badrić dirljivom izvedbom velikog hita Halida Bešlića odala počast preminulom pjevaču i izazvala suze u dvorani

Prošlo je mjesec i po dana otkako je preminuo legendarni izvođač narodne muzike, Halid Bešlić, čija je toplina ostala u srcima ljudi širom regije. Njemu u čast, jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Nina Badrić, otpjevala je svima znanu ‘U meni jesen je’.

Prije još jednog svog velikog koncerta u koncertnoj dvorani ‘Vatroslav Lisinski’, ona je oduševila fanove svojom obradom velikog hita Halida Bešlića.

Riječ je o snimku s jednog od ranijih koncerata u istoj dvorani, a pjesma je posebno značajna jer predstavlja posebnu posvetu preminulom velikanu.

‘Hvala ti Nina na ovoj divnoj emociji i poštovanju prema Halidu’, ‘Rasplaka nas Nina, hvala ti što tako emotivno otpjeva Halidovu pjesmu’, ‘Na svoj način sa puno emocija pjevanje iz duše ne može da se ne zaplače’, ‘Nina kapa do poda, emocija je proradila, plačem’, ‘Rasplaka ti mene, divo naša’, pišu joj na YouTube kanalu gdje je video objavljen, prenosi Tportal.

