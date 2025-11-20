Hrvatski influenser prvi put s partnerom pred kamerama: Želimo približiti svakodnevicu gej osoba

Hrvatski influenser Marko Vuletić, koji je nedavno sklopio životno partnerstvo sa svojim partnerom Bogoljubom, prvi put je pred kamerama govorio o njihovoj vezi, upoznavanju i motivima zbog kojih su odlučili zajedno stati pred publiku.

U početku je istakao da ovim videom želi ohrabriti druge da žive svoj život bez straha. Upoznali su se kroz posao – Bogoljub je bio njegov klijent, a hemija je vrlo brzo proradila.

– U tom momentu ja sam stvarno dugo bio sam i totalno sam bio otvoren da se ponudim, i Bogoljubu sam se nudio istog trena kada smo se upoznali, u smislu: “Hoćeš da te ja odbacim do tog sastanka na koji moraš ići?”. Ovaj ne ferma dva i po posto. Ništa”, ispričao je Marko.

Bogoljub je objasnio da je smatrao da se prvo trebaju bolje upoznati na poslovnom sastanku. Razgovor je spontano prešao na putovanja, što im je odmah postalo zajednički interes, a nakon toga su se dodali na Instagramu.

– Razlog zašto smo Bogi i ja krenuli snimati ovaj podcast je ovaj glavni dio epizode gdje bismo i on i ja voljeli na najpristojniji, najkulturniji način približiti šta je to život jedne gej osobe i kroz šta mora prolaziti kroz cijeli život, bez da ljudi gledaju ovo kao: “Evo, oni nešto nameću”. Volio bih da ovo stvarno poslušate kao bilo koje drugo životno iskustvo pa da možda probate shvatiti iz kojeg razloga neko mora doći i reći: “Ja sam gej” – rekao je Marko.

Hrvatski influenser se vjenčao sa svojim partnerom: Ugovor na neodređeno

Bogoljub je poručio gej osobama da ne mogu napredovati dok same sebi ne priznaju da je potpuno u redu to što jesu, te ih ohrabrio da ne žure s vezama. I Marko i on ranije su se zabavljali s djevojkama.

Influenser je istakao da je godinama morao skrivati svoju seksualnu orijentaciju i da je konačno želio živjeti slobodno.

– Kada čuješ komentar: ‘Ti to moraš u svoja četiri zida’, zapravo te izluđuje zato što si ti cijeli život u svoja četiri zida i nije fer. Pusti me više da se opustim. Ne treba meni niko doći i reći: “Bravo, ti si gej. Čestitam ti”. Uopće to nije nešto što ja tražim niti meni zakonski nešto fali u ovoj državi. Ništa mi ne fali. Sve imam. Sva ista prava, sve iste stvari, samo ne mogu doći više i slušati: “Ti to možeš u svoja četiri zida” zato što mi jeb*eno cijeli život prolazimo. Nije fer – poručio je.

Facebook komentari