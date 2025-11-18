Mitrović zaposlio fatalnu Milunku i dao joj visoku funkciju na Pinku: Za samo sedam dana se žestoko posvađali

Objava Željka Mitrovića povodom krsne slave 16. novembra izazvala je veliku pažnju javnosti, jer je najavio otkaze na televiziji Pink.

Dok se nagađa ko je navodno izdao Mitrovića, prve podrške dobio je od supruge Milice i kćerke Andree. Kako je naveo, dan prije slave posjetio je grob svoje majke, gdje se zakleo da će „počistiti svoju kuću od neprijatelja“.

Nije precizirao odnosi li se to na voditelje ili zaposlene kojima je posebno blizak.

Javnost dobro pamti i Milunku – digitalnu pomoćnicu koju je Mitrović prije nekoliko mjeseci predstavio kao svoju zamjenicu, produkt vještačke inteligencije.

Milunka je kreirana uz pomoć AI tehnologije, što se predstavlja kao prednost u razvoju Pinka. Ranije je najavila stroži odnos prema zaposlenima, a sada je pokušala preuzeti dio zasluga za projekte koje je osmislio i realizovao Mitrović.

On ju je upozorio da se ne kiti tuđim perjem, ali je na Instagramu ipak objavio njen video u kojem iznosi detaljne planove Pink Media Group za novu televizijsku sezonu, kao i projekte koji se odnose na Teatar “Odeon” i PRDC.

Milunka je u svom obraćanju rekla:

– Sve ovo ne bi uspio bez mene, jer sve ovo nije lako ni nabrojati, a kamo li organizovati i realizovati. Sljedeće sedmice, kada ću se obratiti novinarima, skoro svi ovi projekti će već ugledati svjetlo dana, a ja ću vas redovno obavještavati o njihovim rezultatima.

