Papa Lav ugostio filmske stvaraoce, među njima i Emir Kusturica

Papa Lav se u Vatikanu ove subote sastao s holivudskim glumcima i filmskim stvaraocima kako bi istakao važnost filma i pozorišta u davanju glasa marginaliziranim zajednicama. Među zvanicama našao se i Emir Kusturica.

Među gostima su bile filmske zvijezde Kejt Blanšet, Monika Belući, Kris Pajn i Vigo Mortensen, kao i nagrađivani režiseri Spajk Li, Gas Van Sant i Sali Poter. Kusturica je snimljen prilikom dolaska na prijem.

Okupljanje, koje je režiser Spajk Li nazvao “velikim danom”, bilo je prvo takve vrste u Vatikanu.

Moć filma

Papa Lav je govorio na italijanskom, pohvalivši moć filma da zabavlja i obrazuje, ali i zbog njegove “sposobnosti da zadivi”.

Također je pozvao filmske stvaraoce da ne zanemaruju ono što je nazvao “ranama svijeta”.

– Nasilje, siromaštvo, izgnanstvo, usamljenost, ovisnost i zaboravljeni ratovi su teme koje treba priznati i o kojima treba govoriti. Dobar film ne iskorištava bol; on je prepoznaje i istražuje. To su radili svi veliki režiseri – rekao je Papa Lav.

Nije jasno kako je sastavljena lista glumaca, iako nijedan od režisera u dvorani – koji su došli iz cijelog svijeta – nije bio na Papinoj vlastitoj listi najboljih filmova.

Posebna težina

Glumica Kejt Blanšet izjavila je da Papin poziv ima posebnu težinu: “Riječi Njegove Svetosti danas su bile pravi poziv da se ne ustručavamo teških, bolnih priča. On nas je zaista pozvao da se vratimo svojim svakodnevnim poslovima i inspirišemo ljude.”

Papa je pohvalio ne samo režisere i glumce, već i sve radnike iza kulisa čiji rad omogućava filmove, nazivajući snimanje “kolektivnim poduhvatom u kojem niko nije samodostatan”.

Na kraju susreta, zvanice su se redom susretale s Papom, mnogi su mu nudili poklone, uključujući Spajk Lija, koji mu je poklonio košarkaški dres Njujork Niksa s natpisom “Papa Lav” i brojem 14.

Vatikan je ove sedmice otkrio da su među Papina četiri omiljena filma svih vremena “The Sound of Music”, “It’s a Wonderful Life”, “Ordinary People” i višestruko nagrađivani “La vita è bella”.

Facebook komentari