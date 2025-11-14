Showbiz

Severina: Bila sam jedna od rijetkih majki koja nije smjela objaviti fotku svog sina, ali je odobrenje stiglo od najvažnije osobe

Objavljeno prije 13 minuta

Tokom koncerta na velikom ekranu izmjenjivali su se njeni trenuci iz karijere i života

Severina je 7. i 8. novembra održala koncerte u Areni Zagreb.

Tokom koncerta na velikom ekranu izmjenjivali su se njeni trenuci iz karijere i života, a tokom izvođenja pjesme “Rođeno moje” svima u Areni je pokazala dosad neviđene snimke i fotografije svog sina Aleksandra.

– Mi smo prošli jedan težak životni put, ali on je sada sa mnom i izrastao je u prekrasnog tinejdžera – rekla je Severina prije izvođenja pjesme.

– Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo srećno i lijepo.

– Nažalost, mnoge žene su i dalje u začaranom krugu bešćutnog i korumpiranog sistema – od centara za socijalni rad do sudova. Bez sredstava za finansiranje beskrajnih postupaka i nade za pravdom. Mnoge od žena često ostaju usamljene u svojoj borbi, potpuno iscrpljene finansijski i psihički. Grije ih jedino dječja ljubav. I mene je ona održala da sve izdržim. Ljubav uvijek pobijedi zlo – napisala je pjevačica.


