Severina: Bila sam jedna od rijetkih majki koja nije smjela objaviti fotku svog sina, ali je odobrenje stiglo od najvažnije osobe

Severina je 7. i 8. novembra održala koncerte u Areni Zagreb.

Tokom koncerta na velikom ekranu izmjenjivali su se njeni trenuci iz karijere i života, a tokom izvođenja pjesme “Rođeno moje” svima u Areni je pokazala dosad neviđene snimke i fotografije svog sina Aleksandra.

– Mi smo prošli jedan težak životni put, ali on je sada sa mnom i izrastao je u prekrasnog tinejdžera – rekla je Severina prije izvođenja pjesme.

– Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo srećno i lijepo.

– Nažalost, mnoge žene su i dalje u začaranom krugu bešćutnog i korumpiranog sistema – od centara za socijalni rad do sudova. Bez sredstava za finansiranje beskrajnih postupaka i nade za pravdom. Mnoge od žena često ostaju usamljene u svojoj borbi, potpuno iscrpljene finansijski i psihički. Grije ih jedino dječja ljubav. I mene je ona održala da sve izdržim. Ljubav uvijek pobijedi zlo – napisala je pjevačica.

