Bajaga glavna tema na društvenim mrežama: “Brate, trepni ako si otet, a nadam se da jesi”

Legendarni pop rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga s jedne, i reper David Ljubenović, poznatiji kao Devito kome je maska zaštitni znak, sa druge strane, zajedno su napisali i snimili pjesmu “Astronaut”.

Bajaga i Devito iznenadili su publiku ovim spojem, a animirani spot sa astronautima, vanzemaljcima i avionom niko nije očekivao.

Bajaga do sada ima više saradnji, ali su to uglavnom bili izvođači njegove generacije i sličnog žanra, pogotovo zbog toga što je u višedecenijskoj karijeri ostao vjeran svom stilu, pa niko nije očekivao ovakve muzičke “eksperimente“.

S druge strane Devito ima nekoliko dueta, ali takođe sa izvođačima svog žanra, te nikome nije jasno kako je izbor pao na Bajagu.

Komentari o njihovoj saradnji su podijeljeni, ali ono u čemu su definitivno uspjeli jeste da sve iznenade.

“Ja i dalje mislim da ono nije pravi Bajaga, nego neki AI Bajaga”.

“Devito i Bajaga snimili pjesmu ja to ne smijem da pustim“.

“Bajaga i Devito imaju duet. E sad sam sve čula i vidjela, pa mislim stvarno“.

“Novi Bajaga x Devito benger ne moramo da se lažemo“.

“Bajaga brate, trepni ako si otet (nadam se da jesi, jer inače ne znam šta bi moglo da objasni ovo)“.

“Neko je platio da se napravi Bajaga x Devito da bi skrenuli sa teme muško-ženskih prijateljstava”.

“Bajaga i Devito, svaka čast na svemu ikad”.

“Bajaga i Devito… Kako?!”.

“Časni sude meni nije tako loš ovaj Devito+Bajaga duet, meni stvarno nema pomoći”, neki su od komentara na platformi X.

