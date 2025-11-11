Tifa nakon dugo vremena objavio novu pjesmu: Poslušajte “Anđeo u paklu”

Bosanskohercegovački muzičar Mladen Vojičić Tifa je nakon dugo vremena objavio novu pjesmu pod nazivom “Anđeo u paklu”.

Ovo je ujedno početak njegove saradnje s izdavačkom kućom Hit Records. Pjesma je dostupna na muzičkim streaming servisima. Tifa je otkrio čime ga je ova pjesma privukla da je snimi i zahvalio se svojim saradnicima.

– Ovaj posao je jedino što znam da radim i vjerujem da ste primijetili da sam malo drugačiji od drugih i zbog stila života i zbog moje apsolutne predanosti muzici. Za mene je bilo pravo osvježenje, ali i normalan slijed događanja, susret s Miroslavom Rusom s kojim sam kliknuo na prvu u svemu pa i u mnogim svjetonazorima – kazao je .

Dalje je naveo da mu je tekst pjesme ‘Anđeo u paklu’ odmah zapeo za oko jer je životna, jednostavna i univerzalna i samim time u sebi krije ljepotu.

– Sviračka ekipa koju smo Rus i ja složili vrijedna je poštovanja – od Vlatka Stefanovskog, kojeg sam uvažavao još kao klinac pa preko Fedora Boića, Dade Marinkovića, Alena Svetopetrića do najmlađeg člana tima Mihaela Bluma. Ekipa je dala sve od sebe, kroz jednu rijetko viđenu spontanost i hvala im od srca – rekao je.

Autor pjesme Miroslav Rus naveo je da mu je izuzetno drago što se oko “Anđela u paklu” sve poklopilo do te mjere da istu pjeva Mladen Vojičić Tifa, da gitare svira Vlatko Stefanovski, klavijature Fedor Boić, bass Alen Svetopetrić, bubnjeve Dado Marinković i da je u saradnji s producentom Mihaelom Blumom “nagazio” ovu njemu dragu pjesmu do maksimuma.

– Imati takvu ekipu na svoj ponos je vrlo zahtjevna stvar za svakog autora iz jednostavnog razloga što je potrebno i donijeti pjesmu na nivo njihove izvedbe, što sam nadam se uspio. Samo snimanje proteklo je u jednom prijateljskom ozračju, protkano Tifinim šalama i zaključno sa Vlatkovom virtuoznošću. Ovo je tek prva pjesma u nizu s obzirom da smo se zaigrali i stigli već do sedme pjesme, međutim odlučili smo da idemo korak po korak, tj. singl po singl – kazao je.

