Bivša porno glumica okrenula se vjeri: “Sada pomažem drugima da pronađu Isusa”

Bivša porno glumica, Džena Džejmson (Jenna Jameson, 51) u nedjelju je podijelila snimak na Instagramu u kojem je govorila o svom ličnom i duhovnom preobražaju.

– Poslije decenija tokom kojih sam bila poznata po svom tijelu i grijehu, krstila sam se i sada pomažem drugima da pronađu Isusa – napisala je Džejmson uz video u kojem gleda u kameru i izgovara riječi “mijenjam strane”.

U opisu objave dodala je: “Otvorite Bibliju… nećete se pokajati”, uz emotikon krsta. Džejmson je govorila za “The Post”.

– Glasno i ponosno govorim o svom hodu sa Isusom Hristom. Otvoreno ispovijedanje moje ljubavi prema njemu otvara mnogima oči i pokazuje da nisu nepopravljivi – izjavila je ona.

Pohvale od fanova

U komentarima ispod objave, fanovi su je pohvalili što stavlja vjeru na prvo mjesto.

– Tako sam ponosna na tebe, djevojko! Nastavi da se boriš i širiš Božju ljubav – napisala je jedna pratilja, na šta je Džejmson odgovorila: “Hvala ti“, uz emotikon sklopljenih ruku.

– Isus će te iskoristiti na divan način… Molim se za tvoju snagu i prosvjetljenje u Isusovo ime – glasio je još jedan komentar koji je Džejmson lajkovala.

Neko drugi je napisao: „Dobrodošla na pobjedničku stranu. Tim Isus zauvijek!“

– Ovo je divno! Radi ono što te čini sretnom, cjelovitom i duhovno ispunjenom, na način koji tebi odgovara – poručila joj je druga osoba.

Džejmson je već ranije govorila o svojoj veri, u septembarskoj objavi na Instagramu, gdje je postavila dvije slike — sebe sa 18 godina i sadašnju.

– 18 naspram 51. Mnogo toga sam prošla, ali sam zahvalna – napisala je tada.

– Ponovo sam pronašla svoju veru i u potpunom sam miru. Moje verovanje u Svevišnjeg dalo mi je snagu za koju nisam znala da postoji u meni.”

Ko je Džena Džejmson?

Džejmson, pravog imena Dženifer Mari Masoli, započela je karijeru u porno industriji 1990-ih. Povukla se 2008. godine, iako je kasnije, 2013, počela da radi kao web-kamera model.

U aprilu prošle godine, Džejmson i njena supruga Džesi Loles objavile su da se razvode nakon 11 mjeseci braka. Loles, influenserka i bivša frizerka, za kraj njihove veze okrivila je Dženu i njen, kako je navela, problem s alkoholom.

U martu ove godine, Džejmson je predstavila svoju novu vezu sa glumcem i sinhronizatorom glasova Milom R. Okampom.

– Zvanično objavljeno… – napisala je uz fotografiju na kojoj naslanja obraz na partnerovu glavu.

Objavila je i selfi na kojem zatvorenih očiju ljubi Okampa iza uha.

Džejmson je ranije bila udata za “Kralja pornića” Breda Armstronga od 1996. do 2001, kao i za bivšeg porno glumca Džej Džerdinu od 2003. do 2006. godine.

Ima 16-godišnje blizance Džernija i Džesija sa UFC legendom Titom Ortizom, kao i 8-godišnju ćerku Batel sa bivšim vjerenikom, izraelskim biznismenom Liorom Bitonom.

