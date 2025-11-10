Nakon teških riječi ocu, Đina se obratila Melini: ‘Majkić, želim biti kao ti’

Nakon što je Haris Džinović progovorio o razvodu i otkrio da nije u dobrim odnosima s kćerkom Đinom Džinović, ona se kasno sinoć obratila Melini Džinović, prenosi Oslobođenje.

Naime, Melina je prije nekoliko dana doputovala u Beograd, a danas slavi 43. rođendan.

Njena kćerka Đina obratila joj se emotivnim riječima tačno u ponoć i pokazala koliko je zaista voli, nazivajući je stubom i najvećom inspiracijom, uz poruku da želi biti kao ona.

– Majkić moj, danas je dan koji ću zauvijek slaviti glasnije, sretnije i zahvalnije od bilo kojeg drugog, jer je danas dan kada mi te je Bog podario… Ne postoji riječ koja može opisati koliko sam zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i nevjerovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha.

Kako je naglasila u emotivnoj čestitki, nada se da će jednog dana postati jaka kao i ona.

– Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš… Iskreno se nadam da ću jednog dana imati barem trećinu onoga što ti nosiš u sebi… Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvijek ću te slaviti – ne samo danas, nego svakog dana svog života. Sretan ti, majko, rođendan. Volim te najviše – napisala joj je Đina.

Nešto ranije je poznati bh. pjevač priznao da nije u dobrim odnosima sa kćerkom Đinom.

– Možda njoj ništa nije falilo. Možda nema šta da kaže, pa je bolje da šuti. Ona nikada nije htjela razgovarati o borbi za brak. Nisam ni s kćerkom u normalnim odnosima, nigdje nije savršeno, ni u jednoj porodici – iskreno je rekao pjevač.

Facebook komentari