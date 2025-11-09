Svi ga pamte kao Filipa: Bio je prvi muškarac u štikalama, a sada se zove Gija, evo kako izgleda

Muzička scena na Balkanu doživjela je preokret kada je tadašnji pjevač Filip Fifi Janevski (34) prvi put nastupio u štiklama, privukavši veliku pažnju javnosti. Već tada je otvoreno govorio da je trans osoba, a nakon učešća u takmičenju X Factor započeo je proces tranzicije.

Fifi je od djetinjstva osjećao da je rođen u pogrešnom tijelu. Volio je da se šminka i nosi žensku odjeću, što ga je s vremenom navelo da promijeni spol. Danas živi kao žena pod imenom Gija, preselila se u Švedsku i vodi život u skladu sa svojim identitetom. Porodica i prijatelji je oslovljavaju ženskim imenom.

Gija ima dugu kosu, silikonske grudi, a često mijenja boju kose – ponekad je plavuša, a ponekad crnka. Na društvenim mrežama objavljuje fotografije na kojima ponosno ističe svoj izgled.



Otvoreno je govorila o iskustvu s hormonskom terapijom i estetskim zahvatima, ističući da je još kao dijete znala da se osjeća kao djevojčica u muškom tijelu.

– Otkako sam se rodila, znala sam da sam djevojčica. Nikada se nisam ponašala kao muškarac. Jedino što me sprječavalo da budem prava žena bio je muški polni organ. Već sa pet godina shvatila sam da nešto nije u redu, jer sam željela da se šminkam i oblačim kao princeza, ali mi roditelji to nisu dozvoljavali. Tada sam shvatila da sam rođena u pogrešnom tijelu – ispričala je Gija.

