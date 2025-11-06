Mirza Selimović otkrio da je zaprosio svoju djevojku Jelenu: Sreću čuvamo za sebe

Bosanskohercegovački pjevač Mirza Selimović otkrio je da je zaprosio svoju djevojku Jelenu Knežić s kojom je u vezi 11 godina. Par je dosad čuvao ovu informaciju dalje od očiju javnosti.

– Ko kaže da je već nisam zaprosio? Naravno da jesam. Samo nisam na sva zvona objavio i slikao prsten i buket cvijeća. Mi svoju sreću čuvamo za sebe, uvijek smo tako i gledali – rekao je tokom gostovanja u emisiji “Iz profila”.

Također je naveo da Jelena nije dio estrade niti je ikada to željela biti.

– Uvijek sam od nje imao podršku, što je najbitnije. Ona također s moje strane. Nisam ja taj tip. I da se bavim nekim drugim poslom, nikada ne bih svoj život kačio na društvene mreže. Slike žene i djece, slikam šta jedem ili pijem, to je moje i to radim za sebe, ne za druge. Objavim nekada sliku, ali ne da forsiram – kazao je, prenosi Grand.

Dalje je rekao da su se upoznali prije jedanaest godina u Novom Sadu te da ona nije znala ko je on.

– To mi je bilo fascinantno. Ja sam iz druge države. Te godine sam pobijedio, ona nije pratila takmičenje. Prišao sam joj, sav bitan i krenuo u osvajanje, a ona mi je rekla: ‘Zar bi trebalo da znam ko si ti?’. To mi je bilo jako simpatično i ostali smo i danas takvi. Jedanaest godina smo zajedno – ispričao je.

