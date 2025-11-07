Kako je Kendal Džener proslavila 30. rođendan: Popularna sestra otkrila je privatne detalje

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardašijan (Kardashian) (45) podijelila je emotivnu objavu povodom 30. rođendana svoje mlađe sestre, supermodela Kendal Džener (Kendall Jenner) (30). Proslava se održala na egzotičnoj plaži, a Kim je na društvenim mrežama otkrila nekoliko trenutaka s glamuroznog druženja.

U opisu objave Kim je istaknula koliko joj Kendall znači: “Neka ti ovo desetljeće donese ljubav i radost kakvu ti nesebično daješ svima. Volim te više nego što ćeš ikada znati. Živjela 30., Kenny.” Za slavlje je odabrala pripijen

Velika večer i za Kim

Isti dan bio je i važan trenutak u Kiminoj karijeri. Na platformama je premijerno prikazana njezina nova pravna drama All’s Fair, u kojoj tumači glavnu ulogu — odvjetnicu za razvode Allure Grant. Time je, osim obiteljskog, slavila i profesionalni uspjeh.

Gradi karijeru na više frontova

Osim što razvija glumačku karijeru, Kim nastavlja voditi svoje uspješno modno-carstveno brend Skims te paralelno uči za pravosudni ispit.

