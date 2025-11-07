Showbiz

Kako je Kendal Džener proslavila 30. rođendan: Popularna sestra otkrila je privatne detalje

2.6K  
Objavljeno prije 19 minuta

Proslava je bila intimna i elegantna

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardašijan (Kardashian) (45) podijelila je emotivnu objavu povodom 30. rođendana svoje mlađe sestre, supermodela Kendal Džener (Kendall Jenner) (30). Proslava se održala na egzotičnoj plaži, a Kim je na društvenim mrežama otkrila nekoliko trenutaka s glamuroznog druženja.

U opisu objave Kim je istaknula koliko joj Kendall znači: “Neka ti ovo desetljeće donese ljubav i radost kakvu ti nesebično daješ svima. Volim te više nego što ćeš ikada znati. Živjela 30., Kenny.” Za slavlje je odabrala pripijen

Velika večer i za Kim
Isti dan bio je i važan trenutak u Kiminoj karijeri. Na platformama je premijerno prikazana njezina nova pravna drama All’s Fair, u kojoj tumači glavnu ulogu — odvjetnicu za razvode Allure Grant. Time je, osim obiteljskog, slavila i profesionalni uspjeh.

Gradi karijeru na više frontova
Osim što razvija glumačku karijeru, Kim nastavlja voditi svoje uspješno modno-carstveno brend Skims te paralelno uči za pravosudni ispit.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh