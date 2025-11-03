Showbiz

Stanija Dobrojević o Asminu Durđiću: “Ne znam više ko je on, ali sve sam prihvatila kao lekciju”

Objavljeno prije 16 minuta

Ne znam da li me voli, najviše voli sebe, kazala je

Starleta Stanija Dobrojević progovorila je o svom sada već bivšem partneru Asminu Durđiću, koji je trenutno jedan od najzapaženijih učesnika rijalitija Elita 9.

Stanija je iskreno priznala da joj veza s Asminom nije donijela sreću, već brojne izazove, te da sada, nakon raskida, planira povratak u Majami i potpunu posvećenost poslu.

– Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva mjeseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od početka bila osuđena na propast, jer smo imali mjesec dana lijepog, a s njegovim ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživjeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lekcija i ja se nosim s tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Ona je isto kao i ja bila žrtva njegovih laži, ne može da shvati da je neko izigran. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete – rekla je Stanija i dodala da je sve doživjela kao životnu lekciju.

“Ne znam ko je Asmin”
Kako kaže, danas Asmina više ne prepoznaje.

– Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije. Ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Ne znam kako to da objasnim. On je sa mnom bio druga osoba. Pored mene je trenirao i nije držao cigaretu. Ne znam koji je pravi – onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio potpuno drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vrijeme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu – iskreno je priznala.

Stanija je istakla i da prema Asminovoj porodici nema loših osjećaja, ali da o njemu samom ne želi javno govoriti.

– Njegovu porodicu poštujem i imali smo lijep odnos. Ne znam ko je Asmin, ja ne mogu javno da pričam ko je on. On je to birao, ali kad je želio da uđe u rijaliti, ja nisam htjela to da spriječavam. Željela sam da bude sretan. Pokušat će sve da je vrati i da je rastavi od partnera, ne znam da li iz sujete ili jer ima emocije. Ne znam kako može da izdrži da gleda bivšu, s kojom ima dijete, s drugim muškarcem. Mislim da mu je teško, ali neće da prizna – rekla je.

“Nedostaje mi kao prijatelj”
Emotivno je progovorila i o tome koliko joj Asmin zapravo nedostaje – ne kao partner, već kao prijatelj.

– Vjerovatno ćemo se sresti, ali kao prijatelji. On meni nedostaje kao prijatelj, u poslovnim padovima mi nedostaje jer mi je to prvo bio – prijatelj, pa partner. Puštam ovih devet mjeseci i sve će se pokazati. Spremna sam na sve, svaki scenario. Kad prolazim ulicom, svi mi kažu da mi se dive. Tako mi je servirano i ja to prihvatam. Odlučila sam da budem sabrana i da sve posmatram, nije lako – iskreno je rekla.

Plakala zbog Asmina
– Zaplakala sam jučer kad je rekao: “Šta je sve pretrpjela zbog mene, kakav medijski linč?” Želim mu sve najljepše. Šta sam sve pretrpjela, a oni tamo izigravaju cirkus… Suze me više ništa neće naučiti, to mi je izduvni ventil. S mamom ne pričam na tu temu, ali kad je tu, sve je pozitivno – ispričala je Stanija, ne skrivajući emocije.

Na kraju je poručila da je Asmina “precrtala” kao partnera, ali da očekuje njegovo iskreno suočavanje s Aneli.

– Od njih očekujem pravo životno suočavanje, jer su zreli ljudi koji imaju dijete. Znam da je bio nesretan u tom odnosu, ali čekamo razrješenje. Spremni su i jedno i drugo da lažu. Nadam se da ćemo doći do istine, koja meni više ništa ne znači, ali javnosti možda hoće. Ja sam spremna na svaki scenario – da ga gledam, ali ne i da ga živim – rekla je.

“I dalje vjerujem u ljubav”
I pored svega, Stanija priznaje da nije izgubila vjeru u ljubav.

– Ne znam da li me voli, najviše voli sebe. Ja ga volim kao prijatelja, a kao partner je u crvenom. I dalje jako vjerujem u ljubav i porodicu, sa svim ovim padovima i lekcijama. Najviše sam voljela Šarenog i Marka – s Markom sam živjela i stvarala porodicu – zaključila je Stanija.


