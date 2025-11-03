Stanija Dobrojević o Asminu Durđiću: “Ne znam više ko je on, ali sve sam prihvatila kao lekciju”

Starleta Stanija Dobrojević progovorila je o svom sada već bivšem partneru Asminu Durđiću, koji je trenutno jedan od najzapaženijih učesnika rijalitija Elita 9.

Stanija je iskreno priznala da joj veza s Asminom nije donijela sreću, već brojne izazove, te da sada, nakon raskida, planira povratak u Majami i potpunu posvećenost poslu.

– Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva mjeseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od početka bila osuđena na propast, jer smo imali mjesec dana lijepog, a s njegovim ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživjeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lekcija i ja se nosim s tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Ona je isto kao i ja bila žrtva njegovih laži, ne može da shvati da je neko izigran. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete – rekla je Stanija i dodala da je sve doživjela kao životnu lekciju.

“Ne znam ko je Asmin”

Kako kaže, danas Asmina više ne prepoznaje.

– Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije. Ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Ne znam kako to da objasnim. On je sa mnom bio druga osoba. Pored mene je trenirao i nije držao cigaretu. Ne znam koji je pravi – onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio potpuno drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vrijeme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu – iskreno je priznala.

Stanija je istakla i da prema Asminovoj porodici nema loših osjećaja, ali da o njemu samom ne želi javno govoriti.

– Njegovu porodicu poštujem i imali smo lijep odnos. Ne znam ko je Asmin, ja ne mogu javno da pričam ko je on. On je to birao, ali kad je želio da uđe u rijaliti, ja nisam htjela to da spriječavam. Željela sam da bude sretan. Pokušat će sve da je vrati i da je rastavi od partnera, ne znam da li iz sujete ili jer ima emocije. Ne znam kako može da izdrži da gleda bivšu, s kojom ima dijete, s drugim muškarcem. Mislim da mu je teško, ali neće da prizna – rekla je.

“Nedostaje mi kao prijatelj”

Emotivno je progovorila i o tome koliko joj Asmin zapravo nedostaje – ne kao partner, već kao prijatelj.

– Vjerovatno ćemo se sresti, ali kao prijatelji. On meni nedostaje kao prijatelj, u poslovnim padovima mi nedostaje jer mi je to prvo bio – prijatelj, pa partner. Puštam ovih devet mjeseci i sve će se pokazati. Spremna sam na sve, svaki scenario. Kad prolazim ulicom, svi mi kažu da mi se dive. Tako mi je servirano i ja to prihvatam. Odlučila sam da budem sabrana i da sve posmatram, nije lako – iskreno je rekla.

Plakala zbog Asmina

– Zaplakala sam jučer kad je rekao: “Šta je sve pretrpjela zbog mene, kakav medijski linč?” Želim mu sve najljepše. Šta sam sve pretrpjela, a oni tamo izigravaju cirkus… Suze me više ništa neće naučiti, to mi je izduvni ventil. S mamom ne pričam na tu temu, ali kad je tu, sve je pozitivno – ispričala je Stanija, ne skrivajući emocije.

Na kraju je poručila da je Asmina “precrtala” kao partnera, ali da očekuje njegovo iskreno suočavanje s Aneli.

– Od njih očekujem pravo životno suočavanje, jer su zreli ljudi koji imaju dijete. Znam da je bio nesretan u tom odnosu, ali čekamo razrješenje. Spremni su i jedno i drugo da lažu. Nadam se da ćemo doći do istine, koja meni više ništa ne znači, ali javnosti možda hoće. Ja sam spremna na svaki scenario – da ga gledam, ali ne i da ga živim – rekla je.

“I dalje vjerujem u ljubav”

I pored svega, Stanija priznaje da nije izgubila vjeru u ljubav.

– Ne znam da li me voli, najviše voli sebe. Ja ga volim kao prijatelja, a kao partner je u crvenom. I dalje jako vjerujem u ljubav i porodicu, sa svim ovim padovima i lekcijama. Najviše sam voljela Šarenog i Marka – s Markom sam živjela i stvarala porodicu – zaključila je Stanija.

Facebook komentari