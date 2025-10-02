Žestok okršaj u rijalitiju: Miljana Kulić nasrnula na Milana Stoičkovića

Rijaliti učesnica Miljana Kulić žestoko se sukobila sa cimerom Milanom Stoičkovićem zbog toga što je čula da ju je ogovarao.

Milan Stoičković i Miljana Kulić, koja je posljednjih dana posebno bliska s Asminom Durdžićem, ušli su u oštar verbalni sukob koji je eskalirao do te mjere da je osiguranje moralo reagirati i spriječiti fizički obračun.

Sve je počelo kada je Miljana, po svom običaju, željela saznati zbog čega je Milan ogovara ispod trema, dok joj, kako tvrdi, nikada ne kaže ništa u lice. Njezino inzistiranje da sazna istinu ubrzo je dovelo do rasprave pune uvreda i prijetnji.

– Obrisat ću te ja kad izađem napolje – poručio je Milan, što je dodatno razbjesnilo Miljanu.

Miljana Kulić se posvađala s cimerom

– Zašto mi u oči ne kažeš što pričaš za mene ispod trema? – uzvratila je bijesno Kulićeva, ne birajući riječi.

Milan je oštrim tonom zaprijetio Miljani:

– Vidjet će ona napolju.

Sukob je ubrzo prekinulo osiguranje koje je reagiralo na vrijeme, spriječivši fizički obračun između dvoje učesnika. Nakon incidenta, produkcija je upozorila obje strane da će svako naredno kršenje pravila biti strogo sankcionirano.

