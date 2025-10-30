Model iz Brčkog “raspametio” žene: Tetovaže po čitavom tijelu, motor i kaciga

U moru influensera i muzičara koji svakodnevno pokušavaju privući pažnju publike na društvenim mrežama, jedno ime se posljednjih dana izdvaja više nego ikad — Viid Gens, odnosno Vid Mičić iz Brčkog.

Ovaj harizmatični DJ i tattoo model, koji već ima armiju fanova, gotovo 20 hiljada na Instagramu i preko pola miliona na TikToku, ponovo je zapalio internet. Novi videosnimak koji je, prema komentarima, doslovno “raspametio ženski rod”.

Inače, Viid Gens nije nov na sceni. Svoju muzičku karijeru započeo je u Njemačkoj, gdje je radio kao DJ u brojnim klubovima, a zahvaljujući svom upečatljivom izgledu i stavu, ubrzo je postao i tattoo model.

Po povratku u BiH, postao je i organizator “Festivala ljubavi” u Brčkom, događaja koji okuplja zaljubljenike u elektronsku muziku iz cijelog regiona.

Njegov put od klupskih nastupa do statusa viralne senzacije jasno pokazuje da karizma i autentičnost i dalje imaju najveću vrijednost — a Viid Gens to dokazuje svakim novim snimkom.

Facebook komentari