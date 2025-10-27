Giljermo del Toro: Radije bih umro nego koristio AI u filmovima

Režiser Giljermo del Toro je izjavio za NPR da bi “radije umro” nego da koristi vještačku inteligenciju (AI), posebno generisanu, u bilo kojem svom budućem filmu.

Del Toro je poređenje između trenutne fascinacije AI tehnologijom i “arogancije” glavnog lika u Netfliksovoj adaptaciji romana “Frankenstein” iznio kao upozorenje.

– AI, posebno generisana AI? Nisam zainteresovan i nikada neću biti – rekao je del Toro.

Ima 61 godinu i nada se da će ostati nezainteresovan za njenu upotrebu dok “ne izdahne”.

Nedavno mi je neko poslao mejl sa pitanjem: ‘Koji je tvoj stav o AI’. Moj odgovor je bio kratak: ‘Radije bih umro’”, u svom stilu je dodao.

Režiser, poznat po filmovima kao što je “Pan’s Labyrinth”, objasnio je da pravi problem nije tehnologija sama po sebi, već “prirodna glupost” koja može dovesti do njenog lošeg korišćenja.

Po njegovim riječima, upravo ta prirodna glupost stoji iza većine najgorih filmskih projekata današnjice.

