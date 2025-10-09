Sandra Afrika oštro odgovorila Đaniju: “Nemoj mi samo ti željeti dobro”

Srbijanska pjevačica Sandra Afrika ponovo se našla u sukobu sa kolegom Radišom Trajkovićem Đanijem, nakon što je on u emisiji poručio da “nema ništa protiv nje, ali da ne može da se poredi sa njim”.

Njih dvoje su već godinama u lošim odnosima zbog novca koji je, kako se pisalo, bio povod za svađu tokom zajedničke turneje. Sandra je svojevremeno istakla da Đani “gleda sve kroz pare” i da ne voli takve ljude, a on je poručio da joj želi “sve najbolje”, ali se naglasio da ne može da se poredi sa njim.

– Sve najbolje joj želim, da bog da milijarde zaradila. Nemam ništa protiv nje, ali ne može da se upoređuje sa mnom. Ispao je problem što je ona otvarala program, čekaj djevojko, koliko hitova imaš? Ko si ti? Ne želim ništa ružno da kažem o njoj, ali ja imam veliku karijeru i mnogo albuma, da ne pričam o pjevanju. Ne želim nikoga da vrijeđam – poručio je Radiša za Toxic TV.

Na njegove riječi, Afrika je brzo reagovala i putem Instagrama mu odbrusila:

– Nemoj mi samo ti željeti dobro. I ti i ja znamo da to nije tako! – napisala je pjevačica.

Podsjetimo, kako su domaći mediji tada prenosili, pjevači su navodno zaratili zbog 20.000 eura sa svadbe koje je trebalo da podjele. Navodno, Đani je zadržao 15.000 eura i zlatni lanac, dok je Sandri dao samo 5.000 eura.

Izvor je tada tvrdio da je Afrika burno reagovala kada je saznala istinu:

– Sandra i Đani napravili su super atmosferu na toj svadbi. Gazda je tokom pauze došao do Đanija i dao mu kovertu u kojoj je bilo 20.000 eura. Rekao mu je da su gosti i on jako zadovoljni kako su odradili posao i da od tih 20.000 eura pola uzme za sebe, a pola za Sandru i da joj da. Osim toga, čovjek ih je darivao i sa dva zlatna lanca – po jedan za svakoga za njih. Kad je došlo vrijeme da se sravne računi, Trajković je mlađoj kolegici dao samo 5.000 eura, dok joj lanac nije ni spomenuo – pričao je izvor za domaće medije.

– Kad su muzičari rekli Sandri da ju je Đani slagao i uzeo više para za sebe, ali i da joj nije dao zlatni lanac, ona je pobjesnila i odmah otišla do njega i počela da viče da je ološ i da treba da ga bude sramota da u tim godinama radi takve stvari i da se blamira. Đani se bio baš zbunio. Sav se zacrvenio od stida što je uhvaćen u laži. Pokušao je da se opravda, ali ga ona nije slušala. Od tada ga je blokirala i odlučila da s njim prekine kontakt. Užasno je razočarana i povrijeđena – dodao je tada izvor za medije.

