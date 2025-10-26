Poznata glumica iskreno o svom životu: Majka me poslala na odvikavanje kad sam imala 13, bilo je pakleno

Glumica Drew Barrymore (50) iznenadila je javnost izjavom da je boravak na rehabilitaciji u tinejdžerskim godinama bila “najbolja stvar koja joj se ikada dogodila”. O ovom ključnom razdoblju koje je oblikovalo njezin život progovorila je u svojoj emisiji The Drew Barrymore Show tijekom razgovora s Mae Martin, zvijezdom serije Feel Good.

Barrymore i Martin, koja koristi rodno neutralne zamjenice, povezale su se zbog zajedničkog iskustva “problematičnih tinejdžera” i boravka u sličnim ustanovama nakon borbe s ovisnošću u mladosti. Martin je gostovala u emisiji kako bi promovirala svoju novu Netflixovu seriju, misteriozni triler Wayward. Kanadska komičarka (38) objasnila je da serija prati priču o dvjema djevojkama poslanim u institut za problematične tinejdžere, gdje se situacija pretvara u “pitanje života ili smrti”.

– To je svojevrsno ljubavno pismo tinejdžerskom prijateljstvu”, rekla je Martin, dodavši da je projekt djelomično inspiriran iskustvima njezine najbolje prijateljice Nicole. “Nicole su odveli usred noći u jedan od tih instituta i nije je bilo dvije godine. Kad se vratila, imala je lude priče o toj ustanovi – ispričala je Martin glumici.

Voditeljica se odmah prepoznala u priči te je podijelila vlastito iskustvo “odvođenja i smještanja na jedno mjesto na dvije godine”. “Gledajući seriju, bilo je previše točnosti. Bilo mi je previše stvarno. Znala sam da nema šanse da ne pričate iz autentične perspektive”, rekla je Barrymore. Glumica se našalila kako je “mislila da je dotaknula dno” kada ju je majka s 13 godina poslala u instituciju, no zatim je dodala: “Ispostavilo se da sam ga dotaknula i s 40.”

Iako u to vrijeme nije cijenila majčinu odluku, danas smatra da je to bila najbolja stvar koja joj se mogla dogoditi.

– U svom iskustvu u instituciji pronašla sam mnogo lakoće – rekla je i dodala:

“Znam da zvuči ludo, ali to je bilo poput ohrabrenja da kažeš svoju istinu, da budeš hrabar, da pronađeš humor i junaštvo na svom putu. I to je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila, iskreno. Puno toga smatram svetim. Ali nije bilo lako. Bilo je pakleno teško.”

Zvijezda filma E.T. otvoreno je govorila o svojim borbama u djetinjstvu koje su dovele do hospitalizacije. Nakon što je sa samo sedam godina postala holivudska zvijezda, već s 11 godina počela je prekomjerno piti, a s 12 je postala ovisna o drogama. Njezina majka Jaid poslala ju je u ustanovu s 13 godina, gdje je provela 18 mjeseci na liječenju od zlouporabe alkohola i droga. Nakon boravka na rehabilitaciji, Barrymore se zakonski odvojila od roditelja, a kasnije je otkrila da je tu ideju predložila sama institucija.

– Emancipirale smo se. Zakonski sam postala punoljetna – rekla je za The Guardian 2015. godine.

“Iz institucije sam izašla kao osoba koja više poštuje druge. A tome me nisu naučili ni moji roditelji ni život. Izašla sam kao drugačija osoba… ali i dalje sam bila ja.” Osvrćući se na lekcije koje je naučila, zaključila je: “Moja me mama zatvorila u instituciju. Bu-hu! Ali to mi je dalo nevjerojatnu disciplinu. Bilo je to kao ozbiljna obuka i vojni kamp, i bilo je užasno i mračno i vrlo dugotrajno, godinu i pol, ali trebalo mi je. Trebao mi je sav taj ludi red. Moj život nije bio normalan.”

Facebook komentari