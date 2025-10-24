Pi Didi napadnut nožem u zatvoru: Čuvari reagovali

Reper Šon Didi Kombs, poznatiji kao Paf Didi, navodno je napadnut u zatvoru u Bruklinu.

Njegov prijatelj tvrdi da se probudio s nožem na grlu, a Kombs pokušava da bude premješten u blaži zatvor u Nju Džersiju.

Finij je otkrio da se Didi „probudio s nožem na grlu“ u svojoj ćeliji u Metropoliten zatvoru u Bruklinu.

– Ne znam je li se borio s napadačem ili su stražari reagirali, ali znam da se to dogodilo – izjavio je Finij, koji repera poznaje više od tri decenije.

Prema njegovim riječima, napad nije bio pokušaj ubistva, nego poruka zastrašivanja.

– Da je napadač zaista htio da ga povrijedi, Šon bi već bio ranjen. Trebala mu je samo sekunda da mu prereže grlo. To je vjerovatno bio način da mu poruči: „Sljedeći put nećeš imati sreće.“ Sve je to zastrašivanje. Ali to neće uplašiti Šona – on je dijete Harlema – rekao je Finij.

Dodao je da svog prijatelja smatra „neuništivim čovjekom“, kao i posvećenim ocem, bratom i prijateljem.

– Uvjeran sam da će Šon ostati svoj i izaći iz svega ovoga jači – dodao je on.

Facebook komentari