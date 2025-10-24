Katarina Grujić: “Moj muž zna samo da isprži jaja”

Iako vrijedno nastupa i redovno posjećuje gradske događaje, pjevačica Katarina Grujić nalazi vremena za obavljanje kućnih poslova. I dok se Grujićeva u kuhinji snalazi kao prava, iskusna domaćica, njen suprug za to vrijeme preuzima druge obaveze.

Pjevačica Katarina Grujić otkrila je da sve kućne poslove dijeli sa suprugom, fudbalerom Markom Gobeljićem, koji se ne libi toga da uzme usisivač i sredi kuću.

– Za mene je sasvim normalno da i muškarci i žene znaju da spreme bar osnovne stvari. Moj suprug zna jedino da isprži i skuva jaje, ali mu ništa više od toga i ne tražim, jer znam da ću sve to uraditi bolje od njega. Volim da kuvam i najčešće se služim receptima pokojne bake. Znam da spremam sva jela osim ribe, iako bih na sušiju mogla da živim, a Marko mi pomaže tako što čisti i usisava kuću – rekla je Katarina za “Informer”.

Estetske korekcije

Grujićeva je govorila i o svom fizičkom izgledu, ali i estetskim intervencijama koje je radila na sebi.

Smršala sam pet kilograma i u problemu sam jer mi sva odeća spada. Ima ljudi kojima se to ne sviđa, dok smo suprug i ja oduševljeni. Kada me je vidio, Marko je rekao: „Vau!“ – istakla je pjevačica, a zatim dodala:

Nemam ništa protiv estetske hirurgije, ali postoji intervencija zbog koje se kajem. Prije 12 godina sam uradila usne, a sada to ne mogu da ispravim, jer operacija zahtijeva strogo mirovanje, a ja to sebi ne mogu priuštiti jer imam previše posla. Pored toga, nakon druge trudnoće bih uradila nove, veće silikone.

Tajne braka

Podsjetimo, pjevačica Katarina Grujić, koja je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, govorila je o tome kako se institucija braka danas znatno razlikuje od prošlih vremena.

– Ne mogu da kažem šta je recept za srećan brak. Mislim da stalno treba ulagati u bračnu zajednicu. Mladi su danas izgubili strpljenje za sve živo. Nije kao nekada, moji roditelji su, na primjer, 35 godina zajedno. Samo iskrenost, ljubav, poštovanje – kazala je.

