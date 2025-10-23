Nina dva sata držala publiku na nogama u krcatom Lisinskom

Nina je još jednom pokazala zašto je smatraju vrhunskom interpretatoricom koja nepogrešivo prepoznaje emocije i želje svoje publike.

Dugo zagrebački hram glazbe nije doživio ovako emotivnu večer. Nina Badrić je dva sata držala prepuni Lisinski na nogama, potvrdivši još jednom svoj status glazbene dive i jedne od najvećih zvijezda u regiji.

Poseban pečat večeri dala je saradnja s glazbenim virtuozom Antom Gelom, čiji su genijalni aranžmani nadogradili Ninine bezvremenske pjesme. Uz pratnju akustičnog orkestra, Ninina fantastična vokalna interpretacija savršeno se uklopila u nove glazbene vizije, a hitovi poput “Čarobno jutro”, “Rekao si”, “Takvi kao ti” i “Dani i godine” zvučali su svježe i moćnije nego ikad. Oduševljenje nije krio ni sam Gelo, ponosan na glazbeni spektakl koji su zajedno stvorili pred zagrebačkom publikom.

