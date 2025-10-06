Showbiz

Hrvatski influenser bh. korijena Ismael Hadžić vjenčao se s dugogodišnjom partnericom Martinom Filić

Objavljeno prije 20 minuta

Na društvenim mrežama podijelili su brojne snimke i fotografije sa svadbenog veselja

Hrvatski influenser bosanskohercegovačkih korijena, Ismael Hadžić, nedavno se oženio svojom dugogodišnjom partnericom Martinom Filić, koja je također poznata kao influenserica.
Na društvenim mrežama podijelili su brojne snimke i fotografije sa svadbenog veselja, a za svoj prvi ples odabrali su pjesmu “Ptice” popularnog Matije Cveka. Hadžić je na Instagramu objavio i kratak, ali emotivan komentar: “Mi smo vam se oženili”.

Martina i Ismael u vezi su već nekoliko godina, a zaručili su se tokom putovanja na Bali 2023. godine.

– Evo nekoliko riječi od mene na ovaj ogromni trenutak u životu. Ova cura (moja zaručnica!) je osoba koja cijeni, poštuje i voli. Zaslužili smo srca jedno drugog – naveo je tada uz fotografije s Balija.

Zajedno s Martinom je učestvovao i u televizijskom showu Superpar.

Ismael je jedan od najpopularnijih muških influensera u susjednoj Hrvatskoj, a na TikToku ga prati više od milion ljudi, dok na Instagramu više od 200.000. Njegov brat Sandi Pego tj. Sandi Hadžić također je popularni influenser u susjednoj Hrvatskoj.

Svojevremeno je njegov brat Sandi otkrio kako su se njegovi roditelji sa sedamnaest godina doselili u Zagreb iz Bosne i Hercegovine.


