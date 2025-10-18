Napustila pjevanje i nestala iz javnosti: Smršala 20 kilograma, danas je malo ko prepoznaje

Dragana Mitar na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, a otkako se pojavila u rijalitiju drastično je promijenila izgled te je danas malo ko prepoznaje. Nakon “Zadruge” je uspjela da smrša čak 20 kilograma, a jednom prilikom je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

– Mnogo toga sam mijenjala na sebi, ali ne iz dosade ili hira, već da bih bila zadovoljna sobom. Imala sam 70 kilograma, što je stvarno previše. Bila sam nesretna zbog toga! Ipak, uspjela sam da se odreknem hrane koju volim i da izgubim čak 20 kila. Konačno sam sretna i sviđa mi se kako izgledam – rekla je ona tada, pa nastavila:

Dragana Mitar na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, a otkako se pojavila u rijalitiju drastično je promijenila izgled te je danas malo ko prepoznaje. Nakon “Zadruge” je uspjela da smrša čak 20 kilograma, a jednom prilikom je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

– Mnogo toga sam mijenjala na sebi, ali ne iz dosade ili hira, već da bih bila zadovoljna sobom. Imala sam 70 kilograma, što je stvarno previše. Bila sam nesretna zbog toga! Ipak, uspjela sam da se odreknem hrane koju volim i da izgubim čak 20 kila. Konačno sam sretna i sviđa mi se kako izgledam – rekla je ona tada, pa nastavila:

– Prvo sam prestala da jedem tijesto i slatkiše, kao i da pijem gazirane sokove. Odmah sam primjetila velike promjene u organizmu. Ranije bih, kada pojedem hranu iz “Meka” ili picu, obavezno uzimala i dezert. Poslije toliko hrane osjećala bih se umorno i neraspoloženo. Više nije tako, osjećam se zdravije, lakše… Onda sam počela da jedem samo jednom dnevno! Na mom stolu su uglavnom kuhana jela. Volim čorbe i sve što se jede kašikom.

Istakla je i da je fizička aktivnost veoma važna.

– Stalno sam u pokretu i treniram svaki dan. Uz to, idem redovno na masaže, ali i na lipolizu, što je procedura kojom se injekcijama ubrizgavaju supstance koje sagorijevaju masti na mjestima koja su kritična. Kod mene su to stomak, butine i zadnjica. To je stvar odluke i želje za promjenom. Ja sam presekla u glavi i zato mi ništa nije bilo teško.

Inače ,Dragana je estetskim operacijama promijenila lični opis, a kako je i sama priznala samo nos je operisala osam puta.

– Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i poslije nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo liječili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mjestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam željela da saniram, pa sam morala opet “pod nož”. Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uha – rekla je ona tada.

Facebook komentari