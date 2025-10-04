Tejlor Svift donirala 100.000 dolara djevojčici s rakom: “Ona je moja prijateljica”

Pjevačica Tejlor Svift (Taylor Swift) donirala 100.000 dolara za liječenje teško oboljele djevojčice.

Desetak dana nakon što se video dvogodišnje djevojčice proširio društvenim mrežama, američka pjevačica Tejlor Svift odlučila je pomoći – donirajući značajan iznos od 100.000 dolara (približno 86.000 eura) za njeno liječenje. Djevojčica je u snimku Tejlor nazvala svojom prijateljicom, što je dirnulo brojne ljude.

“Ona je moja prijateljica”

Na internet platformi GoFundMe otvorena je stranica za pomoć maloj Lilah, kojoj je rak četvrtog stadija otkriven kad je imala samo 18 mjeseci.

Priča je do Tejlor došla nakon što je ovog mjeseca počeo kružiti video u kojem Lilah s osmijehom gleda spot za pjesmu Fate of Ophelia, a zatim veselo pokazuje na ekran i uzvikuje: “Ona je moja prijateljica!”

Obožavatelji se pridružuju donacijama

Dana 17. oktobra, Tejlor je uplatila 100.000 dolara direktno na GoFundMe stranicu djevojčicine porodice, uz poruku koja je mnoge dirnula: “Šaljem veliki zagrljaj svojoj prijateljici, Lilah!”.

Njena velikodušna gesta inspirisala je i njene fanove, poznate kao Swiftieji, da i sami počnu donirati, najčešće simboličnih 13 dolara (oko 11 eura), broj koji ima posebno značenje za pjevačicu.

