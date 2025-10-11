Kit Urban želi pobjeći od stvarnosti: Osjeća stid zbog svega

Nakon što je Nikol Kidman otvoreno priznala koliko je razvod pogodio, njen bivši suprug Kit Urban ne skriva osjećaj srama zbog brojnih naslovnica o njihovom prekidu.

Nakon što je glumica priznala koliko je tužna zbog razvoda, čini se da ni njenom sad već bivšem suprugu nije baš svejedno.

Kako saznaje Woman’s Day, Kit Urban ne krije patnju i osjeća sram.

Muzičar navodno pati zbog brojnih naslovnica koje su kružile svijetom od prekida s Kidman.

Kako donosi magazin, donio je odluku da će se na neko vrijeme malo pritajiti od crvenih tepiha kako bi u privatnosti prebrodio “sram” zbog prekida.

57-godišnjak posebno želi da zaobiđe crvene tepihe kako bi izbjegao pažnju javnosti:

– Stvari su trenutno previše neprijatne, a Kit jednostavno nema samopouzdanja da se suoči sa svim novinarima – rekao je povjerljivi izvor.

Međutim, odluka o razvodu došla je usred njegove turneje pa muzičar baš i nema taj luksuz da se pritaji.

– Zadnje što mu treba je da njegov novi šou bude u sjenci svih njegovih privatnih problema – otkrio je izvor.

