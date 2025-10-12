Keti Peri nakon prekida zaruka ljubi poznatog političara: Uhvatio ih paparazzo

Nakon višetjednih nagađanja, potvrđena je jedna od najneočekivanijih romansi godine. Prema pisanju Daily Maila, pjevačica Keti Peri (Katy Perry) (40) u vezi je s bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom (Justin Trudeau). (53). Par je snimljen u izmjenjivanju nježnosti na njezinoj jahti uz obalu Kalifornije, samo nekoliko mjeseci nakon što je prekinula zaruke s glumcem Orlandom Bloomom (48).

Potvrda je stigla početkom oktobra u obliku paparazzo fotografija koje je ekskluzivno objavio Daily Mail. Par je uhvaćen u trenucima nježnosti na jahti pjevačice imena Caravelle uz obalu Santa Barbare.



“Privezala je svoj brod uz mali javni brod za promatranje kitova, a onda su se počeli ljubiti. Nisam shvatio tko je s njom dok nisam vidio tetovažu na njegovoj ruci i odmah prepoznao Justina Trudeaua”, rekao je jedan svjedok za medije.

Glasine o paru započele su u srpnju ove godine kada su Katy i Justin prvi put viđeni zajedno u Montrealu tijekom njezine svjetske turneje “Lifetimes”. Navodno su se zbližili na večeri u restoranu Le Violon. Svjedoci su za strane medije izjavili da je par djelovao blisko te da su se stalno naginjali jedno prema drugome i smijali.

Ubrzo nakon toga, Trudeau je viđen kako s kćeri Elom-Grejs (Ellom-Grace) uživa na njezinom koncertu, pjevajući iz sveg glasa hit “Firework”.

Facebook komentari