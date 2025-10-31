Preminula Oskarovka Dajan Kiton

Američka glumica Dajan Kiton preminula je u 79. godini života, potvrdio je portparol njene porodice za magazin People. Preminula je u Kaliforniji, a detalji o uzroku smrti zasad nisu objavljeni. Porodica je zamolila javnost za privatnost u ovom teškom trenutku.

Dajan Kiton rođena je 5. januara 1946. godine u Los Anđelesu kao Dajana Hol, najstarije od četvoro djece. Njen otac Džek Hol bio je inženjer, a majka Doroti Kiton, domaćica i amaterska fotografkinja. Upravo pod majčinim uticajem Kiton je odrasla u metodističkom duhu i razvila ljubav prema sceni. Inspirisala ju je majčina pobjeda na dramskom takmičenju „Gospođa Los Anđelesa“, kao i glumački stil Ketrin Hepbern, koju je smatrala uzorom snažnih i nezavisnih žena.

Tokom bogate karijere, Dajan Kiton ostvarila je nezaboravne uloge u filmskim klasicima kao što su Kum, Annie Hall, Prva žena, Otac nevjeste i Ljubav nema pravila. Za ulogu u filmu Eni Hol iz 1977. godine, u režiji Vudija Alena, osvojila je Oskara za najbolju glavnu glumicu.

Osim što je bila izuzetna glumica, Kiton se bavila i režijom, produkcijom, pisanjem, fotografijom i dizajnom enterijera. Nikada se nije udavala, ali je bila u vezama s poznatim glumcima poput Vudija Alena, Vorena Bitija i Al Paćina. Usvojila je dvoje djece – kćerku Dekster i sina Djuka.

Njena karijera, koja je trajala više od pet decenija, ostavila je dubok trag u svjetskoj kinematografiji. Dajan Kiton će ostati zapamćena po svom jedinstvenom šarmu, humoru i snažnoj umjetničkoj autentičnosti.

