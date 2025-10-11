Maja Marijana hitno operisana

Poznata srbijanska pjevačica Maja Marijana operisana je na Institutu za ortopediju „Banjica“.

Maja Marijana povrijedila se kada je nezgodno stala i tom prilikom slomila skočni zglob, zbog čega je morala hitno otići na operaciju.

– Maja se povrijedila 30. septembra. Umirala je od bolova i situacija nimalo nije bila bezazlena. U početku je mislila da nije ništa ozbiljno, ali kada je čula da mora na operaciju – šokirala se. Operisana je na „Banjici“ prije nekoliko dana, tačnije 7. oktobra, i sve je prošlo u najboljem redu – rekao je za Informer izvor blizak Maji i dodao:

– Sada je čeka period odmora i oporavka kako bi povreda pravilno zarasla. Neće se pojavljivati neko vrijeme, već će odmarati kod kuće okružena najbližima.

Podsjetimo, početkom godine, ubrzo nakon što se vratila s američke turneje, Maji Marijani preminuo je otac, ali ona nije željela iznositi previše informacija o tom potresnom događaju.

– Moj tata nije bio javna ličnost i zaista ne bih željela da pričam o tome. Hvala vam mnogo što ste me pozvali, ali morate da me razumijete… Ipak je to nešto moje privatno i želim da zadržim za sebe – rekla je Maja Marijana sa knedlom u grlu.

Facebook komentari