Fahrudin Radončić: Historijske gromade biološki odlaze, ali nikada ne umiru

Povodom smrti muzičke legende, kralja narodne muzike i velikog čovjeka Halida Bešlića oglasio se predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) i utemeljitelj “Dnevnog avaza” Fahrudin Radončić.

– Iako smo već određeno vrijeme znali sa kako teškom i neizlječivom bolešću se hrabro bori naš dragi Halid, njegov odlazak je duboko rastužio naša srca. Neponovljivi umjetnik, čovjek kojeg su voljeli svi u regionu i šire, čovjek koji je širio izuzetno pozitivnu energiju i kroz svoj rad i život darivao nesebičnu ljubav svima, ostat će i kao neko s čijim djelom ćemo živjeti još dugo i još duže se ponositi. S njime me vezivalo višedecenijsko prijateljstvo i duboko poštovanje koje je gajio prema medijima i ljudima koji rade taj posao.

Historijske gromade biološki odlaze, ali nikada ne umiru – poručio je Radončić.

