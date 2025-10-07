Ana Bekuta kroz suze o Halidu Bešliću: “Bio je dobri domaćin iz Bosne”

Nakon vijesti o smrti Halida Bešlića, legende narodne muzike, tuga se proširila estradom širom bivše Jugoslavije. Među brojnim kolegama koji su izrazili žaljenje, oglasila se i pjevačica Ana Bekuta, s kojom je Halid nedavno snimio svoj posljednji duet.

U izjavi za portal “Avaza”, Bekuta je podijelila emocije i sjećanja na nedavni susret s Halidom, koji sada dobija poseban značaj.

– Halid i ja smo nedavno snimili duet, pjesma se zove “Zagrli me”. To je bilo posljednji put da smo zajedno pjevali. Pjesma se dopala i našoj, ali i mlađim generacijama. Mnogo sam tužna zbog njegovog odlaska, tužna je i cijela estrada bivše zemlje. On je bio dobri domaćin iz Bosne sa najljepšim pjesmama. Danas sam se sjetila njegove divne pjesme “Malo je malo dana”. Dirnula me posebno, jer govori koliko je život kratak – izjavila je Bekuta za “Avaz”.

Halid Bešlić, osim po nezaboravnim pjesmama, ostat će upamćen i po toplini, skromnosti i bliskosti koju je gajio sa kolegama i publikom. Njegov odlazak ostavlja prazninu, ali i bogatu muzičku baštinu koju će generacije čuvati s ponosom.

