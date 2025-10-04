Bila je dugogodišnja ljubavnica Olivera Dragojevića i jedno od najljepših lica jugoslovenskih modnih pista

Branka Marić Muti bila je jedno od najljepših lica jugoslovenskih modnih pista sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Još kao veoma mlada uplovila je u svijet manekenstva, gdje su njen nesvakidašnji izgled, visina i gracioznost odmah privukli pažnju modnih kreatora i fotografa. Zahvaljujući prirodnoj karizmi i stavu, brzo je postala jedno od najtraženijih imena tadašnje modne scene.

U doba kada su manekenke tek počinjale da dobijaju status pravih zvijezda, Branka se izdvojila kao žena koja plijeni lepotom i pojavom. Smatrana je jednom od najljepših žena tog doba, a njene fotografije i nastupi ostavili su neizbrisiv trag u domaćoj modi, prenosi Kurir.

Ipak, pored blistave karijere, njen život obilježio je i skandal koji je uzdrmao javnost širom Jugoslavije. Branka je otvoreno priznala da je bila ljubavnica Olivera Dragojevića, jednog od najvoljenijih pjevača sa ovih prostora. Ta ispovijest izazvala je veliku buru i podijelila javnost – dok su jedni osuđivali njenu iskrenost, drugi su je podržavali zbog hrabrosti da progovori o emotivnoj vezi koja je dugo bila tajna.



Dok je imala aferu sa Dragojevićem, razvela se od drugog supruga s kojim je dobila ćerku. S njim je provela dvije godine. Trećeg supruga, Mauricija, upoznala je u Rimu, gdje je živjela 80-ih. Vjenčali su se 1993., nakon tri godine veze. Živjeli su u Italiji, a na primoštenskoj plaži 1998. godine suprug joj je umro na rukama od infarkta. Pričalo se da je Mauricio bio sicilijanski mafijaš, o čemu su naveliko pisali hrvatski mediji.

– Uostalom i da je bio mafijaš, meni je to adrenalin. Ništa mi nažao nije učinio, niti me ubio niti opljačkao – rekla je o trećem suprugu Branka.

Oliverova supruga priznala je da je često bila pod stresom zbog njegove ljubavne afere.

– Tokom svih tih godina često sam zbog stresa i nervoze završavala u hitnoj pomoći. Dugo sam pokušavala da odgonetnem zašto se Oliver okrenuo drugoj ženi, ali na kraju sam shvatila da je riječ o njegovoj nezrelosti i nesigurnosti – rekla je svojevremeno Vesna.

