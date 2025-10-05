Zdravko Čolić pred nastupe traži samo dvije stvari: Skromni zahtjevi najveće zvijezde

Zdravko Čolić, jedna od najvećih muzičkih zvijezda s prostora bivše Jugoslavije, iznenađujuće je skroman kada su u pitanju zahtjevi koje postavlja organizatorima svojih koncerata.

Kako prenosi Kurir, za razliku od mnogih muzičara s liste regionalnih zvijezda, Čolić od organizatora traži tek osnovno – stalak za garderobu, kako bi mu odjeća ostala uredna i bez nabora. Uz to, insistira na boci vode sobne temperature, što mu, kako navodi, pomaže da ostane koncentrisan i svjež tokom nastupa.

U istom izvještaju navodi se da, recimo, Lepa Brena zahtijeva svježe voće, dok Dragana Mirković, poput Čolića, traži isključivo bocu vode.

Podsjećamo, početkom septembra Zdravko Čolić održao je nezaboravan koncert na banjalučkoj tvrđavi Kastel, gdje je publiku oduševio izvođenjem svojih bezvremenskih hitova. Koncert je otvorio pjesmom “Mjerkam te, mjerkam”, a uslijedile su “Produži dalje”, “Čija je ono zvijezda”, “Ti živiš u oblacima mala” i mnoge druge koje su obilježile njegovu bogatu karijeru.

Za doček Nove 2026. godine, Čolić će nastupati u luksuznom hotelu u Dubrovniku, na istom mjestu gdje je prethodne dvije godine publiku zabavljao Dino Merlin.

