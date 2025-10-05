Fren Drešer dobila zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih

Najpoznatija televizijska “dadilja”, Fren Drešer, dobila je svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih.

Ceremoniju su uveličale i njene koleginice iz serije.

Glumica je ovo priznanje dobila baš na svoj 67. rođendan. Njen prepoznatljiv osmijeh i pozitivna energija nisu izostali.

Njena zvijezda je 2.822 na čuvenom holivudskom bulevaru.

Prije ceremonije, Drešer je za People rekla kako je vrlo zahvalna svima koji su se pojavili, a posebno je spomenula svoje koleginice iz serije koje izuzetno cijeni.

Jedna od njih, Madelin Zima, koja je igrala ćerku Grejs je rekla:

“Danas slavimo Fren zbog svega što nam je dala – smijeh, glamur, zalaganje, srce i živi podsjetnik da je biti glasan, ponosan i vjeran sebi najmoćnija stvar koja možeš da budeš”.

