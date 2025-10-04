Pi Didi pred sudom: “Preuzimam odgovornost i spreman sam se suočiti s posljedicama”

Tokom ročišta na kojem mu je izrečena presuda, Šon Kombs “Didi” dobio je priliku da se obrati sudu i iznese svoje osjećaje.

Na početku se zahvalio sudu što mu je omogućio da konačno progovori.

– Želim vam zahvaliti što ste mi dali priliku da konačno govorim u svoje ime. Jedna od najtežih stvari bila je šutnja. Nisam imao priliku izraziti koliko mi je žao zbog mojih postupaka – započeo je Kombs.

Potom se ispričao bivšoj djevojci i svim žrtvama nasilja: “Želim se lično još jednom ispričati Kesi Venturi za svu štetu i bol koju sam joj nanio – emocionalno ili fizički.”

Također je istakao važnost isprike svim žrtvama porodičnog nasilja: “Želim se osobno ispričati svim žrtvama porodičnog nasilja jer znam da je taj odvratni video izazvao snažne reakcije kod mnogih ljudi širom svijeta.”

Gubitak samopoštovanja

Kombs je otvoreno govorio o svom unutrašnjem gubitku samopoštovanja: “Izgubio sam samopoštovanje. Ponizio sam se i slomio do srži. Trenutno mrzim samog sebe. Sve mi je oduzeto.”

Također se ispričao svojoj djeci: “Želim se ispričati svojoj sedmoro djece. Zaslužujete bolje.”

Obratio se i majci, priznajući da ju je iznevjerio: “Žao mi je. Ti si me bolje odgojila. Znam da se od onih kojima je puno dato puno i očekuje. Iznevjerio sam svoju zajednicu.”

O svojoj životnoj misiji i gubitku puta govorio je: “Kao dijete, samo sam želio biti sjajan primjer onoga što možemo postići. Kad kažem ‘mi’, mislim na ljude druge boje kože – da možemo imati vlastite poslove, brinuti se o svojim zajednicama, odgajati djecu, rješavati vlastite probleme i preuzimati odgovornost za svoje živote. To je bila moja misija. Izgubio sam se. Nisam loša osoba. Ispričavam se svojoj zajednici što sam vas iznevjerio.”

Moleći suca za milost, kazao je: “Nemam koga kriviti osim sebe. Molim vas za priliku da ponovno budem otac, sin i vođa u svojoj zajednici. Molim za pomoć koja mi je potrebna da postanem bolja osoba.”

Kombs je naglasio da je naučio lekciju i da će poštovati sve sudske uvjete: “Znam da više nikada neću podići ruku na drugu osobu. Spreman sam pridržavati se svih uvjeta koje mi sud postavi. Ako mi date priliku, ova priča nije trik da dobijem manju kaznu – ona je stvarna i tragična.”

Govorio je o mogućnosti promjene ljudi: “Ljudi se mogu promijeniti, znam da sam se i ja promijenio. Ponekad, bez obzira na to ko si bio prije, životne okolnosti te mogu uzdrmati i promijeniti na bolje.”

Preuzeo odgovornost

Na kraju je preuzeo punu odgovornost: “Razumijem težinu toga i moram se suočiti s posljedicama. U potpunosti preuzimam odgovornost. Molim vas da razmislite o tome da pokažete primjer onoga što osoba može učiniti ako joj se pruži druga prilika.”

Zahvalio je svojoj djeci koja su ga podržala u sudnici: “Nikada više ne bih doveo sebe u ovakvu situaciju, daleko od obitelji koja me treba. To mi je najveća opomena.”

Njegova djeca također su se obratila sudu, naglašavajući da je njihov otac sada druga osoba i da ga trebaju kod kuće. Posebno emotivan bio je govor kćerke D’Lile Combs: “Ne možemo gledati kako naša mala sestra odrasta bez oca kao što smo mi odrastale bez majke.”

