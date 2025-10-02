Showbiz

Kako će Kif i Nikole podijeliti bogatstvo: On bi mogao dodatno zaraditi zbog “kokain klauzule”

Objavljeno prije 24 minute

Iako se razvod još nije službeno okončao, poznato je da bivši par ima mnogo imovine za podijeliti

Kantri pjevač Kif Urban (Keith Urban) mogao bi dobiti milionski iznos nakon razvoda od holivudske glumice Nikol Kidman (Nicole Kidman), zahvaljujući neobičnoj odredbi u njihovom predbračnom ugovoru poznatoj kao “klauzula o kokainu”.

Iako se razvod još nije službeno okončao, poznato je da bivši par ima mnogo imovine za podijeliti – zajedno su tokom veze stekli bogatstvo od oko 500 miliona dolara. Osim toga, posjeduju 11 luksuznih nekretnina u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji.

Međutim, ono što najviše privlači pažnju jeste sadržaj njihovog predbračnog ugovora, potpisanog 2006. godine, prije vjenčanja koje je održano u Sidneju. Prema pisanju New Zealand Heralda, ugovor sadrži više neuobičajenih klauzula, među kojima je i ona koja se odnosi na Urbanovu apstinenciju od droga i alkohola.

Naime, prije nego što su uplovili u brak, Urban se borio s ozbiljnim problemima ovisnosti o narkoticima i alkoholu. Kao dio dogovora, u ugovor je unesena stavka prema kojoj će za svaku godinu koju provede “čist”, odnosno bez konzumiranja psihoaktivnih supstanci, primiti bonus od 900.000 dolara.

S obzirom na to da je Urban navodno uspio ostati u apstinenciji punih 19 godina, u slučaju razvoda mogao bi ostvariti pravo na dodatnih 17 miliona dolara, osim dijela zajedničke imovine.

Ova “klauzula o kokainu” jedan je od najzanimljivijih primjera personaliziranih uslova u slavnim predbračnim ugovorima, koji sve češće uključuju specifične zahtjeve povezane s ponašanjem i zdravljem partnera.


