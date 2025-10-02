Kako će Kif i Nikole podijeliti bogatstvo: On bi mogao dodatno zaraditi zbog “kokain klauzule”

Kantri pjevač Kif Urban (Keith Urban) mogao bi dobiti milionski iznos nakon razvoda od holivudske glumice Nikol Kidman (Nicole Kidman), zahvaljujući neobičnoj odredbi u njihovom predbračnom ugovoru poznatoj kao “klauzula o kokainu”.

Iako se razvod još nije službeno okončao, poznato je da bivši par ima mnogo imovine za podijeliti – zajedno su tokom veze stekli bogatstvo od oko 500 miliona dolara. Osim toga, posjeduju 11 luksuznih nekretnina u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji.

Međutim, ono što najviše privlači pažnju jeste sadržaj njihovog predbračnog ugovora, potpisanog 2006. godine, prije vjenčanja koje je održano u Sidneju. Prema pisanju New Zealand Heralda, ugovor sadrži više neuobičajenih klauzula, među kojima je i ona koja se odnosi na Urbanovu apstinenciju od droga i alkohola.

Naime, prije nego što su uplovili u brak, Urban se borio s ozbiljnim problemima ovisnosti o narkoticima i alkoholu. Kao dio dogovora, u ugovor je unesena stavka prema kojoj će za svaku godinu koju provede “čist”, odnosno bez konzumiranja psihoaktivnih supstanci, primiti bonus od 900.000 dolara.

S obzirom na to da je Urban navodno uspio ostati u apstinenciji punih 19 godina, u slučaju razvoda mogao bi ostvariti pravo na dodatnih 17 miliona dolara, osim dijela zajedničke imovine.

Ova “klauzula o kokainu” jedan je od najzanimljivijih primjera personaliziranih uslova u slavnim predbračnim ugovorima, koji sve češće uključuju specifične zahtjeve povezane s ponašanjem i zdravljem partnera.

