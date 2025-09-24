Stiže novi album: Tejlor Svift u zagonetkama najavila posebno izdanje

Pjevačica Tejlor Svift (Taylor Swift) privlači mnogo pažnje javnosti u posljednje vrijeme, a nakon što je otkrila naziv svog 12. studijskog albuma, “The Life of a Showgirl”, u podcastu “New Heights” svog zaručnika Trevisa Kelsija (Travis Kelce), pop zvijezda predstavila je i posebna izdanja, među kojima je i “The Crowd is Your King” izdanje na “Summertime Spritz Pink Shimmer” vinilu.

U videozapisu objavljenom na društvenim mrežama u ponedjeljak, pjevačica je “režirala” samu sebe. S megafonom u ruci, dala je sama sebi nekoliko duhovitih kritika dok je promovirala svjetlucavo ružičasto izdanje albuma, koje izlazi u petak, 3. oktobra.

– Dobro, još uvijek snimamo, pokušat ćemo ovo ponovo, u redu? Elegantne smo. Luksuzne smo. Nalazimo se ispred najljepšeg ružičastog vinila koji smo ikada vidjeli – govori Svift.

Dok se kamera okreće prema njoj u kostimu plesačice kako pozira pored albuma i baca šljokice, njena “rediteljska” verzija komentira.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno u podcastu otkrila da izlazi novi album pod nazivom “The Life of a Showgirl”.

Nakon toga, na službenoj stranici pjevačice pojavila se zagonetna naslovnica albuma, uz mogućnost prednarudžbe vinilnih, kasetnih i CD izdanja.

