Dragana Mirković na koncertu od fanova dobila zastavu FK Željezničara: Evo šta je poručila

U sarajevskoj Zetri sinoć je održan koncert velike zvijezde Dragane Mirković koja je napravila spektakl i otpjevala samo neke od svojih najvećih hitova, a povodom 40 godina karijere.

Dragana je još jednom pokazala kakva je zvijezda, a publika je uživala slušajući, pjevajući i plesajući u prepunoj dvorani.

U jednom momentu tokom koncerta, neko od njenih fanova poklonio joj je zastavu Fudbalskog kluba Željezničar.

Mirković je podigla zastavu, a publika je aplaudirala. Poručila je kako poštuje publiku, ali želi da joj idući put na koncert donesu i drugu zastavu (aludirajući na drugi klub, FK Sarajevo).

Naravno, simpatizeri Željezničara su aplaudirali, dok su navijači FK Sarajeva zviždali.

– Čekajte, prvo da vidim šta piše. A čekaj gdje je druga zastava? Al’ si ga namjestio samo tako. Strašno. Jel imamo drugi klub? A prvi je super. Znate šta?! Ja svoje fanove poštujem, što oni meni daju, to je za mene zakon. A narednog puta da mi vi iz suparničkog tabora date drugu zastavu, važi? Podhitno – rekla je Dragana, nakon čega je nastavila pjevati i zabavljati prisutnu publiku.

Inače, jučer je u Sarajevu odigrana utakmica na Grbavici, a fudbaleri Željezničara savladali su na domaćem terenu ekipu Sarajeva rezultatom 2:0 u okviru WWin lige BiH i tako još jednom potvrdili bolju formu.

Admir Adžem je i s ovom pobjedom još jednom potvrdio da mu prijaju mečevi protiv Husrefa Musemića, s obzirom da u njima nije doživio niti jedan poraz u svojoj karijeri.

Facebook komentari