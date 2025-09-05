U glavnom gradu Rusije sinoć je otvorena Intervizija, manifestacija koju mnogi nazivaju ruskom alternativom Eurosongu. Takmičenje se održalo u koncertnoj dvorani Live Arena, uz prisustvo predstavnika iz 23 zemlje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako ovaj događaj ima za cilj očuvanje kulturnog identiteta i promovisanje tradicionalnih vrijednosti.

– Poštovanje raznolikosti kultura i tradicionalnih vrijednosti čini osnovu ove manifestacije i inspiriše učesnike da dostignu umjetničke visine – poručio je Putin.

Najviše glasova osvojio je Duk Fuk (Duc Phuc), predstavnik Vijetnama, čija je pjesma spojila elemente vijetnamske muzičke tradicije i savremenog azijskog pop zvuka. Publika i žiri su pohvalili njegovu interpretaciju i autentičan nastup.

Neposredno prije izlaska na scenu pjevačice Vasiliki Karagiorgos (poznatije kao Vassy) – australijske umjetnice koja je trebala predstavljati Sjedinjene Američke Države – voditelji su obavijestili publiku da se njen nastup neće desiti. Organizatori su to objasnili “neviđenim političkim pritiskom australske vlade”, iako su istakli da Vassy ima američko državljanstvo.

Događaj, koji je trajao nešto više od tri sata, direktno je prenošen putem ruskog državnog Prvog kanala.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je Intervizija zamišljena kao muzičko takmičenje oslobođeno onoga što je nazvao “perverzijama i ismijavanjem ljudske prirode”.

– Pobjednika ne bira publika, već međunarodni žiri sastavljen od predstavnika država učesnica, uključujući bivše sovjetske republike poput Bjelorusije, Kazahstana i Uzbekistana, te saveznike Rusije iz grupe BRICS: Kinu, Indiju, Brazil i Južnu Afriku – kazao je Lavrov.

Za razliku od Eurosonga, Intervizija ne omogućava glasanje gledalaca.

