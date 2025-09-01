Poznata manekenka hospitalizirana: Oglasila se i njena majka

Bela (Bella) Hadid, manekenka i jedna od proglašenih najljepših žena na svijetu, nedavno je putem društvenih mreža pokazala da je hospitalizirana. Podijelila je fotografije na kojima joj vade krv te leži s cjevčicama pričvršćenim za tijelo u bolničkoj sobi. Iako sama nije otkrila razlog, njena majka Jolanda (Yolanda) Hadid potvrdila je da se radi o Belinoj dugogodišnjoj borbi s lajmskom bolešću.

Na jednoj od fotografija Bela ima crvene i natečene oči.

– Žao mi je što uvijek nestanem, volim vas – napisala je uz objavu.

Emotivna poruka majke

Dan nakon Beline objave, oglasila se i njena majka Jolanda, potvrdivši da je Bela prolazila kroz još jedan mjesec liječenja svoje hronične bolesti.

– Gledati moju Belu kako se bori u tišini prodrlo je u najdublju jezgru beznađa u meni – napisala je Jolanda, te dodala kako nevidljivi invaliditet hronične neurološke lajmske bolesti teško objasniti.

Jolanda je izrazila i divljenje prema kćerkinoj hrabrosti.

– Nijedno dijete ne bi trebalo patiti u svom tijelu od neizlječive hronične bolesti. Divim se tvojoj hrabrosti i tvojoj spremnosti da se nastaviš boriti za zdravlje uprkos neuspjelim protokolima i bezbrojnim preprekama s kojima si se suočila. – prenijela je emotivnu poruku.

Dugogodišnja borba

Podsjetimo, Beli, njenoj majci Jolandi i bratu Anvaru (Anwar) lajmska bolest dijagnosticirana je još 2012. godine. Od tada manekenka otvoreno govori o životu s bolešću, suočavajući se s pogoršanjima, ekstremnim umorom, bolovima u zglobovima i poteškoćama pri hodu.

Tokom 2023. godine Bela je otkrila da je prošla više od 100 dana liječenja lajmske bolesti, dodavši tada da je konačno zdrava i da može istinski biti svoja. Iako nije poznato prolazi li sada sličan tretman, njena poruka nade i dalje odzvanja.

– Svemir djeluje na najbolnije i najljepše načine, ali moram reći da ako se borite, bit će bolje. Obećavam – izjavila je još tada.

Facebook komentari