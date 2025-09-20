Showbiz

Kajli Džener nakon povećanja grudi: Provocira u lateks izdanju

Objavljeno prije 35 minuta

Kajli je još u junu odlučila javno progovoriti o estetskom zahvatu

Kajli Džener (Kylie Jenner), rijaliti zvijezda i poduzetnica, objavila je niz fotografija na društvenim mrežama u provokativnom ružičastom kompletu od lateksa, samo nekoliko mjeseci nakon što je javno podijelila intimne detalje o svojoj operaciji povećanja grudi.

Roza princeza
Pozirala je ispred jednostavne bijele pozadine, a na sebi je nosila dvodijelni svijetlo rozi komplet brenda Dead Lotus Couture. Kombinacija se sastojala od bikini topa koji se veže na leđima i suknje niskog struka. U prvom planu našao se njen dekolte. Cjelokupni izgled upotpunila je noktima u istoj boji i rozim rumenilom.

Objava je brzo prikupila brojne komentare, a među prvima su se javile njene slavne prijateljice.

Otvoreno o operaciji grudi
Ove fotografije s naglaskom na dekolteu dolaze nakon što je Kajli još u junu odlučila javno progovoriti o estetskom zahvatu. Reagirajući na video korisnice TikToka, koja je pohvalila izgled njenih grudi kao najsavršeniju operaciju grudi prirodnog izgleda ikad, Džener je odlučila uzvratiti komentarom u kojem je otkrila sve detalje.

– 445 cc, umjereni profil, pola ispod mišića! Silikon! – odgovorila je Džener i pritom otkrila i ime svog plastičnog hirurga s Beverli Hilsa, dr. Garta Fišera (Garth Fisher).


