Upečatljivo modno izdanje Due Lipe: Crna uska haljina dubokog dekoltea

Muzička zvijezda Dua Lipa ponovo je zasjala na crvenom tepihu, ovog puta na glamuroznoj večeri Harper’s Bazaar Icons u sklopuNew York Fashion Weeka.

Za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu s resama koja je savršeno pratila liniju njenog tijela. Ispod resa nazirao se bež korset, koji je dodatno naglasio gornji dio kombinacije, dok je cijeli izgled upotpunila klasičnim crnim salonkama.

Pjevačica je blistala i zahvaljujući luksuznom nakitu, nosila je narukvicu i nekoliko prstenova od bijelog zlata, koje je savršeno uparila s dijamantnom ogrlicom u obliku zmije ukrašenom crvenim detaljima.

Podsjećamo, Dua Lipa je nedavno proslavila svoj 30. rođendan, a slavlje je trajalo danima. Tom prilikom, na društvenim mrežama je podijelila fotografije na kojima nosi smjelu i sofisticiranu kreaciju dizajniranu specijalno za nju od strane Simona Portea Jacquemusa.

Rođendanski stajling dodatno je istakla šiljastim bijelim ravnim cipelama, naušnicama, srebrnim narukvicama i svjetlucavim prstenjem, još jednom potvrdivši status modne ikone.

